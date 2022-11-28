Як зі звичайної олії зробити свічку: напрочуд простий спосіб (відео)
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Без зайвого клопоту ви виготовите свічку буквально з нічого
В умовах аварійних відключень електрики через ворожі удари українцям доводиться вигадувати альтернативні джерела освітлення. Один із найпростіших варіантів, звичайно ж, свічка. Але якщо раптом запаси закінчилися, не засмучуйтесь, ви з легкістю зможете спорудити саморобні свічки.
Про незвичайний лайфхак із виготовлення свічок розповіла блогерка Жанна Решетицька в Youtube. Такі свічки використовували ще наші бабусі та дідусі. Свічки робляться дуже просто й довго горять. Головний компонент — звичайна олія.
Як зробити свічки з підручних матеріалів без воску та парафіну
Що знадобиться:
- Скляна тара (можна невеликі банки з кришкою)
- Шило, штопор чи ніж
- Бавовняна тканина, шпагат або навіть вата
- Олія
Як зробити свічку своїми руками в домашніх умовах:
- Робимо у кришці отвори, як показано у ролику (один по центру, кілька – з боків).
- У банку наливаємо олію.
- Кладемо тканину або нитку і добре промочуємо в олії. Матеріал повинен просочитися, щоб довго горіти.
- Простягаємо нитку крізь центральний отвір. Закручуємо кришку.
- Якщо немає кришки, то із дроту можна зробити тримач для тканини, як показано на відео, та закріпити зверху банки.
- Олію потрібно періодично підливати, а тканину, коли підгорить, простягати в отвір.
Раніше "Телеграф" писав про ще один трюк з виготовлення домашніх свічок без воску та парафіну. Потрібні лише два інгредієнти.