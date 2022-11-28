Як зі звичайної олії зробити свічку: напрочуд простий спосіб (відео)

Без зайвого клопоту ви виготовите свічку буквально з нічого

В умовах аварійних відключень електрики через ворожі удари українцям доводиться вигадувати альтернативні джерела освітлення. Один із найпростіших варіантів, звичайно ж, свічка. Але якщо раптом запаси закінчилися, не засмучуйтесь, ви з легкістю зможете спорудити саморобні свічки.

Про незвичайний лайфхак із виготовлення свічок розповіла блогерка Жанна Решетицька в Youtube. Такі свічки використовували ще наші бабусі та дідусі. Свічки робляться дуже просто й довго горять. Головний компонент — звичайна олія.

Як зробити свічки з підручних матеріалів без воску та парафіну

Що знадобиться:

Скляна тара (можна невеликі банки з кришкою)

Шило, штопор чи ніж

Бавовняна тканина, шпагат або навіть вата

Олія

Як зробити свічку своїми руками в домашніх умовах:

Робимо у кришці отвори, як показано у ролику (один по центру, кілька – з боків). У банку наливаємо олію. Кладемо тканину або нитку і добре промочуємо в олії. Матеріал повинен просочитися, щоб довго горіти. Простягаємо нитку крізь центральний отвір. Закручуємо кришку. Якщо немає кришки, то із дроту можна зробити тримач для тканини, як показано на відео, та закріпити зверху банки. Олію потрібно періодично підливати, а тканину, коли підгорить, простягати в отвір.

Раніше "Телеграф" писав про ще один трюк з виготовлення домашніх свічок без воску та парафіну. Потрібні лише два інгредієнти.