Як поділити авокадо на ідеальні кубики без ножа: простий лайфхак

Дуже зручний трюк, авокадо навіть не доведеться різати

Авокадо люблять за його кремову текстуру та унікальний смак, що робить його неймовірно універсальним для використання у кулінарії. Головне, щоб авокадо було дозрілим. Іноді через великі кісточки маслянисту зелену м’якоть важко швидко розрізати.

Видання Express ділиться лайфхаком, який допоможе поділити авокадо на рівні кубики навіть без ножа. Трюк дуже простий, але працює чудово. Вам знадобиться лише кондитерська решітка (решітка для охолодження, сушіння та глазурування випічки).

Авокадо ідеально підходить для тостів чи гуакамоле — і те, й інше легко приготувати, але нарізати кремову м’якоть кубиками не завжди так просто. Однак є простий спосіб швидко подрібнити авокадо – і вам навіть не знадобиться ніж. Замість ножа є інший, безпечніший кухонний інструмент. Замініть ніж на велику решітку для охолодження, щоб швидко нарізати вершкову м’якоть кубиками. Цей хитрий прийом не тільки менш брудний, а й економить час, оскільки дозволяє розрізати кілька плодів одночасно.

Як поділити авокадо на ідеальні кубики без ножа:

Спочатку розріжте стиглий авокадо навпіл і видаліть кісточку. Покладіть велику решітку для охолодження над мискою, щоб збирати в неї шматочки плода. Покладіть авокадо зрізом вниз на решітку так, щоб шкірка залишилася недоторканою. Використовуючи долоню, проштовхніть м’якоть авокадо через ґрати з невеликим зусиллям. Шкіра залишиться зверху, а м’якоть розділиться на кубики і потрапить у миску.

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