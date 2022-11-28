Два предмети домашнього вжитку видалять весь жир із духовки: дієвий лайфхак

Для чищення духової шафи не потрібні дорогі засоби

Прибирання на кухні може тривати багато часу. Адже потрібно не тільки помити посуд, а й провести чищення мікрохвильової печі та очистити духову шафу. Чиста духовка споживатиме менше електроенергії та не зіпсує смаку ваших страв.

Як пише видання Mirror, простий лайфхак видалить їжу, що пригоріла, і бруд без будь-яких зусиль. Метод включає предмети, які у вас вже є вдома. Спробуйте очистити духовку харчовою содою, оскільки це один із найвідоміших та найефективніших екологічно чистих засобів у побуті. В "помічники" візьміть ще один простий продукт — звичайний оцет. Харчова сода та оцет — ідеальне поєднання для видалення жиру та бруду.

Як очистити духовку за допомогою натуральних інгредієнтів:

Використовуйте трохи води та змішайте її з харчовою содою, щоб вийшла паста. Нанесіть пасту на внутрішню поверхню духовки. Не забудьте також решітки та скляні дверцята. Переконайтеся, що все покрите добре, і залиште на ніч.

Наступного дня суміш харчової соди має повністю висохнути. Наповніть порожню пляшку з розпилювачем нерозбавленим оцтом і добре розпорошіть усередині духовки. Закрийте дверцята духовки і дайте настоятися.

Після того, як суміш постоїть протягом однієї-двох годин, ви можете взяти губку або тканину, щоб акуратно стерти бруд.

Ви будете здивовані, що весь жир легко видаляється. Промийте ганчірку та переконайтеся, що всі сліди суміші харчової соди зникли.

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