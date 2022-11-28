Два предмети домашнього вжитку видалять весь жир із духовки: дієвий лайфхак
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Для чищення духової шафи не потрібні дорогі засоби
Прибирання на кухні може тривати багато часу. Адже потрібно не тільки помити посуд, а й провести чищення мікрохвильової печі та очистити духову шафу. Чиста духовка споживатиме менше електроенергії та не зіпсує смаку ваших страв.
Як пише видання Mirror, простий лайфхак видалить їжу, що пригоріла, і бруд без будь-яких зусиль. Метод включає предмети, які у вас вже є вдома. Спробуйте очистити духовку харчовою содою, оскільки це один із найвідоміших та найефективніших екологічно чистих засобів у побуті. В "помічники" візьміть ще один простий продукт — звичайний оцет. Харчова сода та оцет — ідеальне поєднання для видалення жиру та бруду.
Як очистити духовку за допомогою натуральних інгредієнтів:
- Використовуйте трохи води та змішайте її з харчовою содою, щоб вийшла паста. Нанесіть пасту на внутрішню поверхню духовки. Не забудьте також решітки та скляні дверцята. Переконайтеся, що все покрите добре, і залиште на ніч.
- Наступного дня суміш харчової соди має повністю висохнути. Наповніть порожню пляшку з розпилювачем нерозбавленим оцтом і добре розпорошіть усередині духовки. Закрийте дверцята духовки і дайте настоятися.
- Після того, як суміш постоїть протягом однієї-двох годин, ви можете взяти губку або тканину, щоб акуратно стерти бруд.
- Ви будете здивовані, що весь жир легко видаляється. Промийте ганчірку та переконайтеся, що всі сліди суміші харчової соди зникли.
Раніше "Телеграф" розповідав, які натуральні продукти виручать під час чищення плити.