Рус

Лише один засіб поверне кахлю ідеальний вигляд: це не сода і не оцет

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Як відмити кахель від іржі — ефективний засіб Новина оновлена 29 листопада 2022, 08:41
Як відмити кахель від іржі — ефективний засіб. Фото pexels.com

Засіб для чищення легко приготувати самостійно

Кахельна плитка — це завжди виглядає розкішно, однак у такого дизайнерського рішення є свої слабкі місця. Згодом на плитці і швах можуть "заводитися" іржаві плями, боротися з якими досить важко. Але не тоді, коли на озброєнні є народні засоби, які допоможуть відмити кахель до ідеального блиску.

Як зазначає портал "Смачно+", всі інгредієнти для чищення кахлю можна знайти на своїй кухні. Відразу зазначимо, що це не сода і не оцет. Все, що потрібно для очищення – це сіль та лимон.

Як прибрати іржаві плями на кахлі лимоном

  1. Видавіть на іржаву пляму велику кількість лимонного соку, а зверху бруд присипте сіллю і почекайте, доки гранули розчиняться повністю.
  2. Після цього ретельно потріть губкою забруднену ділянку. Якщо ви не дочекаєтесь, щоб сіль розчинилася, то крупинками спеції ви можете залишити подряпини на поверхні кахлю.

Ось і все – після такої процедури іржаві плями зникнуть. Якщо плями сильно застарілі і з першого разу не пропали, процедуру можна повторити.

Нагадаємо, що сантехніка у ванній має таку негативну властивість, як накопичення на своїй поверхні білого нальоту. Раніше "Телеграф" розповідав, як прибрати наліт на лійці для душу.

Теги:
#Прибирання #Ванна #Кахель