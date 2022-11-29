Скільки разів на місяць потрібно прати простирадла: важливі нюанси при пранні постільної білизни

Не варто прати простирадла разом з рушниками

При пранні постільної білизни важливо дотримуватись ряду простих правил. Наприклад, ніколи не потрібно залишати випрані речі в барабані пральної машинки. Також має значення те, як часті ви праєте постіль. Простирадла, наприклад, рекомендується очищати кожні два тижні.

Про лайфхаки, які допоможуть зробити прання постільної білизни якісним, пише видання Express. Щоб простирадла залишалися м’якими та зручними протягом багатьох років, потрібно правильно їх прати.

Головні помилки при пранні постільної білизни:

Чекати, поки простирадло виглядатиме брудним. Насправді піт, жир і відмерлі клітини шкіри накопичуються щоночі, і хоча вони не помітні неозброєним оком, можуть викликати роздратування і залучати пилових кліщів. Найкраще прати простирадла кожні два тижні. Тим, хто має домашніх тварин, — раз на тиждень.

Тим, хто має домашніх тварин, — раз на тиждень. Пересушувати простирадла. Не залишайте простирадла в сушарці після того, як вона вимкнулася, це може пошкодити тканину. Краще сушити простирадла на сушильній мотузці або вішалці, бажано на вулиці, для ще свіжішого запаху, довговічності та кращих результатів.

Прати простирадла з рушником. Багато рушників і простирадлів складаються з одного і того ж матеріалу (бавовни), але це не означає, що їх потрібно прати разом. При пранні рушники вбирають більше води, ніж простирадла, і тому сохнуть довше. Рушники утворюють ворс, який може прилипнути до простирадла, а їх пухнасті петлі труться об тонку постільну білизну, зношуючи тканину.

Прати простирадла з одягом. Блискавки або ґудзики можуть зачепитися за тканину та пошкодити постільну білизну. Намагайтеся прати простирадла окремо від інших речей.

Додавати порошку більше, ніж зазвичай. Зайва кількість мийного засобу може не лише забруднити простирадла, особливо якщо вони білі, але й зношувати волокна, зрештою залишаючи дірки та розриви.

Спробуйте такий лайфхак при чищенні постільної білизни в пральній машинці: замість мийного засобу використовуйте півсклянки харчової соди та оцту для прання простирадла, щоб воно було шовковистим і м’яким.

Також нагадаємо, що при пранні постільної білизни слід дивитися етикетку. Ця порада може здатися очевидною, але багато хто про неї забуває. Наприклад, бавовняні простирадла найкраще прати при нижчій температурі, а деякі тканини не слід прасувати або сушити в сушильній машині.

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