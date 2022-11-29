Дешевий спосіб прибрати цвіль всього за три кроки: суперпростий лайфхак

Подолати грибок можна навіть без використання хімічних засобів

У холодну пору року на вікнах може утворюватися конденсат, що призводить до плісняви. Грибок іноді виникає і на інших поверхнях, наприклад, у ванній кімнаті. Якщо не хочете витрачатися на дорогу хімію, то позбавитися плісняви допоможе один натуральний продукт.

Про лайфхак із боротьби з пліснявою в будинку розповідає видання Express. Все, що вам знадобиться, звичайний оцет. Тож цей спосіб видалення грибка обійдеться вам у копійки, але приємно здивує результатом.

То як позбутися плісняви за допомогою оцту? Виконайте ці прості кроки:

Розпорошіть оцет на поверхню. Залишіть на годину. Протріть і промийте вологою тканиною.

Оцет можна використовувати для боротьби з деякими з найбільш поширених форм цвілі в будинках, хоча він не є ефективним у боротьбі з усіма типами грибка. Дієвість цього засобу забезпечує оцтова кислота. Вона може порушити зростання широкого спектру грибків та інших мікроорганізмів.

Додамо, що безпека над усе, незалежно від того, чи вирішите ви використовувати оцет або хімічний продукт для цвілі. Тому завжди надягайте гумові рукавички та маску при очищенні від плісняви, щоб захистити себе.

А ще не забувайте про методи профілактики, адже уникнути зростання плісняви значно легше, ніж убити грибок. Щоб уникнути накопичення плісняви у ванній кімнаті, щодня відкривайте вікно, це забезпечить хорошу циркуляцію повітря.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у боротьбі з пліснявою допоможуть деякі кімнатні квіти. Ряд рослин відмінно поглинають вологу, а це головний "посібник" грибка.