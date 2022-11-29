Ніколи не зберігайте так хліб: зачерствіє у шість разів швидше

Не варто класти хліб у холодильник, і ось чому

Термін придатності товарів залежить від низки чинників, найважливіший момент – умови зберігання. При правильних діях овочі довше залишатимуться свіжими. І якщо багато які з них варто прибрати в холодильник, то зберігати інші продукти харчування, а саме хліб, слід інакше.

Ми часто купуємо хліб, більшість вживає його щодня, тому дуже важливо зберігати його в оптимальному стані. Про нюанси при зберіганні хліба розповідає видання Express.

Тож як зберегти хліб дивовижно м’яким і свіжим, щоб він не почав черствіти і покриватися пліснявою? По-перше, не варто зберігати хліб у холодильнику. Випічку краще помістити у шафу. Якщо покласти хліб у холодильник, він черствіє приблизно в шість разів швидше. На цей процес впливає низька температура. При кімнатній температурі очерствіння не настане так швидко.

По-друге, для більш тривалого зберігання ви можете скористатися простим лайфхаком. Заморожування хліба – ще один варіант збереження цього популярного продукту харчування. Важливий нюанс: перед нарізкою хліб повинен повністю охолонути, щоб він не став сирим або запліснявілим. Нарізка заздалегідь полегшить вам життя в майбутньому, тому що вам не доведеться витрачати час на розморожування всього буханця. Можна загорнути буханець у харчову плівку, а потім знову у фольгу або папір для заморожування. З’їсти хліб потрібно протягом шести місяців після заморозки. До речі, розморозити випічку можна в тостері або просто залишивши на полиці на ніч.

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