Часник очиститься легко і без зусиль: спритний трюк від шеф-кухаря (відео)

Чистка часнику у такий спосіб спростить процес приготування будь-якої страви

Деякі овочі та фрукти можна очистити швидше, ніж ми звикли це робити, це доводить, наприклад, геніальний трюк із апельсином. Часник теж легко відокремити від лушпиння та плівки без особливих зусиль, якщо знати дієвий лайфхак.

Іноді для приготування страви потрібно лише пару зубчиків часнику, але їх може бути неприємно чистити, оскільки сильний запах залишається на руках та під нігтями. Однак є можливість спростити цей процес, пише Express. Все, що вам знадобиться, тільки миска з водою.

В одному з відео в Instagram-профілі Prashad Indian Veggie Cuisine (@prashad_veggie) шеф-кухар Мінал Патель поділилася хитрістю з легкого чищення часнику. Секрет лайфхаку полягає в наступному: перед чищенням часник потрібно покласти в теплу воду, замочити на 10-15 хвилин, а потім очистити.

Ви переконаєтеся, що після замочування шкірка з часнику зніматиметься з неймовірною легкістю.

А ось шеф-кухар, модель і ведуча Кріссі Тейген пропонує вдосконалити пораду своєї колеги та чистити відразу всю головку часнику. Що потрібно робити:

Покладіть цілий часник у воду і поставте в мікрохвильову піч на 30 секунд. Промокніть голівку часнику насухо, відріжте кореневий кінець. Зубчики часнику легко відокремлюватимуться від шкірки та серцевини, якщо злегка стиснути овоч.

Раніше "Телеграф" писав, як спритно подрібнюють часник французькі кухарі, метод точно припаде вам до смаку.