Як прати махрові рушники, щоб вони були наче тільки з магазину: корисний лайфхак

Ваші рушники будуть знову м’які та приємні на дотик.

Ваші махрові рушники більше не такі м’які та пухнасті, як були при покупці, а стали жорсткими та неприємними? Причина в їхньому неправильному пранні. Однак не варто засмучуватися, адже далі ми розповімо про дієвий спосіб, який поверне рушникам їхні первісні властивості.

Щоб не бігати по магазинах за новими махровими рушниками після кожного прання, можна використовувати лише один простий лайфхак, який допоможе повернути їм колишній вигляд. Все, що потрібно – це оцет та тенісні м’ячики, пише портал prostoway.

Як повернути махровим рушникам м’якість та пухнастість

По-перше, замість прального порошку краще використовувати гель для прання. Це суттєво вплине на якість очищення із паралельним збереженням м’якості.

По-друге — запасіться тенісними м’ячиками, і під час прання кладіть кілька штук у пральну машинку. А у відсік для кондиціонера наливайте трохи оцту. Прати бажано за 40 або 60 градусів.

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