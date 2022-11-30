Не лише прикрасять будинок, а й захистять від плісняви: вісім кімнатних рослин проти конденсату

Деякі рослини — справжні помічники, тому що добре поглинають вологу

Поява конденсату на вікнах та утворення цвілі – найчастіша сезонна проблема. Боротися з пліснявою можна за допомогою натуральних інгредієнтів, але краще запобігти цій неприємності. Багато кімнатних рослин є такими собі осушувачами повітря, забираючи зайву вологу.

Як пише видання Express, є вісім рослин, які можуть не тільки прикрасити ваш будинок, але й відіграють важливу роль у захисті житла від плісняви. Суть лайфхака з вирощуванням цих кімнатних квітів у тому, що вони вбирають вологу, а це головний фактор розвитку грибка.

Які рослини запобігають появі плісняви в будинку:

Мирна лілія (Спатіфіллум). Тропічна рослина погано переносить мороз, не потребує великої кількості світла, має здатність поглинати вологу через своє листя.

Рослини-павуки. Так звані павукоподібні (стрічкоподібні) рослини (Хлорофітум чубатий) беруть більшу частину необхідної йому води з повітря, невибагливі у догляді.

Тіландсії. Вони не мають коренів, щоб прикріплюватися до землі для отримання поживних речовин або води, тому вологу вони беруть із повітря.

Найолі. Походить із сімейства чагарників та дерев, що ростуть в Австралії, тому звик до теплого та вологого середовища. Ефективно поглинає вологу, добре росте у ґрунтах із надлишком води.

Калатея. Через вимоги до слабкого освітлення та потреби у вологості ці барвисті листяні рослини широко використовуються для поглинання вологи, особливо доречні у ванній кімнаті.

Бамбукова пальма. Не лише поглинають вологу, а й здатні очищати повітря.

М’ята. Ця ароматна рослина відмінно поглинає вологу, ідеально використовувати на кухні, у ванній чи вітальні.

Англійський плющ. В’юнка рослина, яка найкраще підходить для вирощування в повітрі або високо, наприклад, на полиці. Допоможе зберегти повітря чистим і вбере його вологу, захищаючи ваш будинок від плісняви.

Раніше "Телеграф" розповідав про простий лайфхак, який допоможе прибрати цвіль навколо вікон.