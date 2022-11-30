Як сушити одяг, щоб він не пахнув вогкістю: вдалі лайфхаки

Один простий трюк допоможе висушити білизну навіть без сушильної машини

Іноді пральна машинка може неприємно пахнути. Жахливий запах з’являється у речей, якщо їх неправильно сушити. Але є кілька вдалих методів, щоб білизна не пахла вогкістю після прання та висохла в будинку навіть без спеціальної сушильної машини.

Про лайфхаки проти затхлого та сирого запаху одягу після сушіння розповідає видання Express. Важливо не залишати речі в барабані пральної машини після того, як вона вимкнулася, а одразу відправити на сушарку. Якщо такої немає, то вас виручить один простий трюк із рушником.

Яких правил потрібно дотримуватися, щоб одяг не смердів вогкістю після прання та сушіння? По-перше, постарайтеся видалити з речей якнайбільше зайвої води, поставивши білизну на додатковий цикл віджиму.

Також можете провернути незвичайний лайфхак, щоб віджати зайву воду:

Розкладіть білизну на сухому шматку рушника і щільно зверніть його. Візьміть один кінець рушника і методично скручуйте, просуваючись уперед, поки не дійдете іншого кінця.

По-друге, ніколи не залишайте одяг вологим. Вийміть білизну з барабана і повісьте сушитися, як тільки прання буде закінчено. Завдяки поєднанню вологи та тепла барабани сушильних машин є ідеальним середовищем для застійних затхлих запахів. Намагайтеся, щоб барабан був заповнений приблизно наполовину або менше, щоб тканини могли рухатися.

По-третє, регулярно чистіть пральну машину, щоб уникнути затхлих запахів. Брудний прилад не буде правильно прати ваш одяг і може залишити на білизні бактерії, через які вона і смердитиме.

По-четверте, поширеною помилкою є те, що чим більше мийного засобу люди завантажують у пральну машину, тим чистіше і, отже, приємно пахне їхній одяг. Насправді, це не так. Не зловживайте засобами для прання, занадто велика кількість може не змитися належним чином, через що може з’явитися запах затхлості та навіть цвіль.

По-п’яте, сушити речі слід на сушарці з підігрівом, вішалці для білизни або будь-якій іншій техніці для сушіння в приміщенні, що добре провітрюється. Між речами залишайте відстань не менше 3 см, щоб було достатньо місця для циркуляції повітря і одяг міг висохнути якнайшвидше.

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