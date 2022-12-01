Як очистити подушки від жовтих плям та жиру: прості лайфхаки

Прості поради, які допоможуть відбілити ваші подушки.

З часом навіть самі білосніжні подушки стають брудними, на них з’являються пожовтіння та інші плями. Як правило, брудняться вони від макіяжу, омертвілої шкіри, поту та слини. Але не варто відразу викидати такі подушки. Їх можна легко відбілити, видалити жовті плями і змусити знову виглядати та пахнути як нові.

Про легкі способи очищення подушок пише Еxpress.

Для того щоб видалити плями в домашніх умовах вам знадобляться: миючий засіб для посуду, вода та перекис водню.

Візьміть трохи миючого засобу для посуду та теплої води, протріть подушку — це допоможе впоратися з жировими плямами. Потім дайте поверхні висохнути. Щоб виправити колір, зробіть обприскування перекисом водню і дайте йому висохнути на повітрі. Так повторюйте день за днем, поки подушка не стане білосніжною.

Зазначимо, що не всі подушки однакові, і різні подушки потребують різного догляду.

Подушки з пуху та волокна можна прати в пральній машині. Але не забувайте про делікатний режим з подальшим додатковим холодним полосканням і циклом віджимання. Якщо ви сушите в машині, часто розпушуйте їх, щоб вони не збивалися.

Подушки з поролону не можна прати в машині. Рекомендується пропилососити таку подушку з обох сторін, щоб видалити пил. Потім протріть забруднені ділянки тканиною, змоченою у мильному розчині і ретельно висушіть.

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