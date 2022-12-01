Додайте ці інгредієнти в кінці прання і ваші махрові рушники будуть м’якими, як із магазину

Ви будете здивовані, наскільки м’якими стали рушники після прання

Рушники — дуже хороші помічники кожної господині, проте згодом вони накопичують на собі різні види плям, які навіть одним пранням із пральним порошком можуть не вивестись. Як позбутися застарілих плям на кухонних рушниках ми писали раніше, а тепер йтиметься про махрові вироби.

Такі рушники знову стануть м’якими — такими ж, якими вони були, коли ви тільки їх купили, якщо додати в кінці прання два доступні інгредієнти — сіль і оцет. Про це пише cpykami.

Як прати махрові рушники, щоб вони були м’якими

Спочатку перемо рушники, як завжди, з пральним порошком або гелем для прання. Коли програма закінчиться, відкриваємо барабан і, не виймаючи махрові вироби, додаємо до них 100 г солі, 50 мл оцту 9% і трохи прального порошку/гелю (1/3 від звичайного об’єму). Включаємо найшвидшу програму прання (наприклад, на 15, 20, 30 хвилин).

Раніше "Телеграф" писав, що потрібно покласти в пральну машинку, щоб очистити її до блиску і витягнути весь бруд одним махом.