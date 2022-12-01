Чому не можна сушити одяг на батареях: відповідь вас здивує

Сушити білизну після прання потрібно з дотриманням деяких правил

Якщо неправильно сушити одяг, то він може неприємно пахнути вогкістю та затхлістю. Тому важливо знати про деякі нюанси, це збереже якість ваших речей. Багато хто вивішує білизну після прання на радіатори в будинку, проте це не найкраща ідея.

Тож чи можна сушити одяг на батареї? Відповідь дала британська експертка з клінінгу Ребекка Беббінгтон у коментарі Mirror. Якщо коротко, то ні. Вона розкрила кілька базових правил при сушінні речей у домашніх умовах.

Після прання багато хто кладе мокрий одяг на радіатори, сподіваючись, що він швидше висохне. За словами експертки, насправді цей процес призводить до зростання вологості повітря, що значно збільшує період сушіння. Тому краще позбавтеся цієї звички.

Взимку складно сушити одяг у приміщенні, але експертка із прибирання застерігає від використання радіатора. Натомість вона рекомендує спробувати невеликий лайфхак. Його суть у тому, щоб поставити одяг на додаткове віджимання, а вже потім сушити. Лише десять хвилин у пральній машині видалять ще більше води. Коли ви дістанете свій одяг, він буде трохи підсушений.

Мокрий одяг неминуче збільшує вологість повітря, що веде до вогкості. Цього слід уникати. Найшвидший і найпростіший засіб — просто відкрити вікно. Навіть якщо на вулиці вітер, відкрийте вікно, щоб забезпечити приплив повітря. В ідеалі, звичайно, інвестувати в осушувач. Це зменшить і підтримає рівень вологості в повітрі, запобігши вогкості, а з нею і плісняві.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що один простий трюк допоможе швидко висушити одяг вдома.