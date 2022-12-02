Навіщо класти в пральну машинку вологі серветки: лайфхак приємно здивує тих, хто має тварин

Ця проста дія прибере шерсть з улюбленого одягу до останньої ворсинки

Дуже простий і нехитрий спосіб, завдяки якому ви не тільки краще відіпрете свої улюблені речі, але й видалите з них шерсть домашніх улюбленців та інші зайві ворсинки.

Зазначимо, що на темних речах найсильніше видно, як багато шерсті скупчилося за час носіння. Буває так, що навіть просте прання не справляється з подібною неприємністю. Про те, як вологі серветки можуть врятувати речі від шерсті, пише cpykami.

Навіщо додавати вологі серветки під час прання

Щоб позбавитися шерсті, необхідно просто додати в пральну машинку до початку циклу одну-дві вологі серветки (якщо білизни більш як 7 кг — то 3 штуки). Одна така серветка виступає у ролі "магніту", який "притягує" на себе шерсть, волосся та інші ворсинки. Щоразу під час прання слід додавати свіжу вологу серветку з упаковки.

А ось звичайні серветки краще не класти, оскільки вони просто порвуться.

Раніше "Телеграф" писав, як без клопоту прибрати плями поту на одязі. Необов’язково купувати спеціальні засоби для виведення плям. Дієвим лайфхаком поділилася блогерка з Австралії Шантель Міла у TikTok.