Сковорода сяятиме: засіб з двох дешевих продуктів видаляє всі залишки їжі, що пригоріли

Вирішити проблему із брудною сковородою можна навіть без дорогої хімії

Процес миття посуду може завдавати маси незручностей, особливо якщо потрібно відмити від жиру сковороду. На керамічних сковородах, наприклад, часто в’їдаються пригоріла їжа та темні плями. Їх важко видалити навіть у посудомийній машині, але це можна зробити за допомогою правильних натуральних інгредієнтів.

Керамічний посуд призначений для тривалого використання, що робить його ідеальним для приготування будь-яких страв, від запіканки до пирогів. Однак через часте використання їхній вид значно псується. Про лайфхаки з очищення сковорід від їжі, що пригоріла, пише видання Express.

Ретельне очищення сковороди після використання та видалення плям до того, як вони затвердіють – ключовий момент. Але, на відміну від посуду, зробленого з більш сучасних матеріалів, кераміка не витримує більшості розчинів для чищення і хімікатів. Тому використовуйте натуральну альтернативу.

Кераміку найкраще чистити нейлоновою щіткою та простою сумішшю харчової соди та теплої води. Що потрібно робити: змішайте інгредієнти в пасту, нанесіть на дно сковороди і ретельно протріть.

Для сковорідок з керамічним покриттям на натуральному камені підійде агресивніше очищення, це дозволить видалити непривабливі залишки їжі та плями. Такий матеріал витримає використання мийного. Як діяти в цьому випадку: спіньте трохи мильної води і добре потріть нейлоновою щіткою, доки залишки на поверхні не стануть пухкими. Змийте піну із посуду.

А ось для дійсно стійких плям через пригорілу їжу стане в нагоді такий лайфхак: використовуйте чайну ложку оцту і харчової соди, добре потріть, змийте теплою водою і повторіть при необхідності. Тоді як лимонний сік та інші цитрусові для посуду з кераміки не варто застосовувати, оскільки це може пошкодити матеріал виробів.

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