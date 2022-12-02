Конденсату на вікнах не буде: є три способи вирішити проблему

Позбутися зайвої вологи можна, в тому числі, за допомогою натуральних засобів

У холодну пору року багато будинків часто стикаються з проблемою конденсату, який накопичується на вікнах і навіть може призводити до розвитку цвілі. Вирішити проблему із пліснявою можна декількома способами, включаючи використання недорогих натуральних продуктів.

Видання Express повідомляє про лайфхаки, які допоможуть запобігти конденсату на вікнах у вашій оселі. Скло буде сухим, а на підвіконні перестане накопичуватися волога. Боротися з конденсатом потрібно оперативно, інакше вогкість створить ідеальні умови для зростання грибка на стінах і не лише.

Підвищена вологість у кімнаті – це погано. Однак у будинку вже холодно, тому постійно відчиняти вікна — не варіант. Отже, боротися з конденсатом потрібно іншими методами. Є три способи проти конденсату на вікнах:

Залишіть на підвіконні харчову соду — вона вбиратиме вологу, що запобігатиме появі конденсату на стеклах. Так само діє і звичайна сіль. Насипте її у будь-яку ємність. Ви здивуєтеся, як вона добре поглинає вологу на підвіконні. Найдорожчий варіант — інвестувати в осушувач повітря. Цей прилад позбавить вас від цвілі та вогкості в кімнаті.

Раніше "Телеграф" розповідав, що найчастіше конденсат утворюється на вікнах у спальній кімнаті. Декілька дієвих порад вирішать цю неприємність. Також ми писали, що проти конденсату непогано діє ще один підручний засіб, він точно є у тих, хто тримає вдома котів.