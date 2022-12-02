Рис, чайний пакетик і лимон: п’ять геніальних лайфхаків для прибирання будинку

Навести лад у житлі іноді допомагають дивні, але дієві лайфхаки

При прибиранні будинку необов’язково використовувати дорогі хімічні засоби. З багатьма рутинними процесами, будь то миття пригорілих сковорід або чищення меблів, допоможуть впоратися підручні інгредієнти.

Про лайфхаки, які стануть знахідкою для будь-якого господаря та господині, пише Mirror. Все, що вам знадобиться, швидше за все вже є у вашому будинку: лимон, чайний пакетик, рис, гумові рукавички та зубна щітка. Деякі з методів звучать дивно, але вразять вас ефективністю.

Лайфхак №1: Як позбутися плям на дошці для нарізання?

Щоб позбутися плям на обробній дошці, розріжте навпіл лимон, посипте сіллю дошку, а потім потріть м’якоттю лимона. Як тільки ви це зробите, залиште сіль та лимон на п’ять хвилин, перш ніж змити.

Лайфхак №2: Як очистити скло?

Дайте чайному пакетику заваритись у киплячій воді. Після того, як рідина охолоне, використовуйте її для очищення таких речей як дзеркала, передня частина мікрохвильової печі або крани. Цей метод є доступною альтернативою звичайним засобам для миття скла без розводів.

Лайфхак №3: Як видалити шерсть домашніх тварин?

Змочіть гумову рукавичку і протріть нею килим, диван та інші меблі. Шерсть домашніх тварин прилипне до мокрої рукавички. Тільки не забудьте потім добре прополоскати рукавичку!

Лайфхак №4: Чим можна почистити вазу неправильної форми?

Якщо у вас є ємності або вази неправильної форми, насипте на дно жменю сирого рису і додайте трохи рідини для миття посуду і води. Закрийте кришку або закрийте отвір рукою і добре струсіть. Твердий рис зіскребає всі залишки усередині контейнера.

Лайфхак №5: Як очистити клавіатуру та пульти?

Для цього можна використовувати стару зубну щітку, але нова може виявитися ще ефективнішою. Все, що потрібно зробити, це перевернути клавіатуру на бік і провести зубною щіткою по клавішах, переконавшись, що ви потрапили в усі зазори. Так само можна чистити пульти від телевізора та ігрових приставок.

Раніше "Телеграф" розповідав про кращі лайфхаки, які допоможуть утеплити житло без зайвих капіталовкладень.