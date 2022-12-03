Духовка буде такою чистою, як ніколи раніше: рецепт мильного розчину усього з двох компонентів

Усього дві таблетки цього засобу забезпечать ідеальну чистоту духової шафи

Ті, хто часто користується духовкою, стикається з проблемою жиру, що накопичився, і нагару, який виникає при приготуванні страв. Відчистити духову шафу не важко, якщо скористатися двома таблетками цього недорогого засобу.

Мова йде про таблетки для посудомийної машини. Як пише cpykami, відтирати нічого не доведеться.

Як відчистити духовку від жиру та нагару

Працюємо у рукавичках. Розчиняємо дві таблетки посудомийної машини у гарячій воді. Рясно змочуємо губку мильним розчином, розподіляючи його по духовці. Зверху розкладаємо паперові рушники, просочені в мильному розчині із таблеток. Залишаємо у такому вигляді на 30 хвилин. Потім прибираємо все звичайною губкою.

До речі, мильним розчином, що залишився, можна помити як і брудну плиту, так і деко, решітку і т.д.

Раніше "Телеграф" розповідав, як легко і без особливого клопоту почистити духовку до ідеального стану. Вам знадобиться лише один компонент.