Простий лайфхак проти жовтизни подушок: стануть ще білішими, ніж були

Прання подушки залежить від матеріалу, з якого вона виготовлена

Якщо прати постільну білизну необхідно кожні два тижні, подушки чистити можна рідше. Однак багато хто з нас зовсім забуває про це. Навіть без хімчистки ви зможете прибрати жовтизну та повернути виробам охайний вигляд.

Про лайфхаки з чищення подушок повідомляє видання Express. Є прості способи відпрати пожовклий матеріал від слини та інших плям. Це не тільки зробить вироби красивими, а й запобігатиме появі пилових кліщів.

Після пральної машинки подушки можуть зіпсуватися, а наповнювач перетвориться на грудки. Однак чистити подушки вручну насправді досить легко. Вам знадобиться засіб для миття посуду, вода та перекис водню, а також тканина з мікрофібри та рукавички.

Що необхідно робити, щоб очистити пожовтілу подушку:

Візьміть трохи засобу для миття посуду та трохи теплої води, протріть. Змішайте лише кілька крапель засобу для миття посуду з теплою водою та протріть зовнішню поверхню подушки тканиною з мікрофібри. Потім дайте матеріалу висохнути. Тепер, щоб зафіксувати колір, розпорошіть перекис водню та дайте подушці висохнути на повітрі.

Подушка стане виглядати ще білішою, ніж була!

Зазначимо, деякі подушки можна прати в машинці. Подушки з пуху і наповнювача краще прати в делікатному режимі з наступним полосканням в холодній воді й віджиманням. Якщо на етикетці зазначено, що подушка не підлягає звичайному пранню, ви можете пропилососити обидві сторони подушки, щоб видалити пил. Потім протріть забруднені ділянки тканиною, змоченою у м’якому милі.

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