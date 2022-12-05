Ящик пральної машини буде ідеально чистим: потрібен лише один підручний продукт

Для миття не знадобиться дорога хімія, адже один дешевий засіб справляється з грибком на раз

Прибирання у ванній кімнаті включає очищення пральної машинки, а особливу увагу варто приділити відділенню для мийних засобів. Там може утворюватись грибок. Тому якщо ви помітили, що всередині висувного відсіку, куди засипається порошок і кондиціонер, утворилася чорна слизоподібна субстанція, одразу вирішуйте цю проблему.

Є дуже дешевий та простий спосіб очищення ящика пральної машини від плісняви. Навіть не потрібно використовувати агресивну хімію, ключовий інгредієнт для цього лайфхака, напевно, знаходиться на вашій кухні, передає видання Mirror.

Чорні слизові частки можуть бути скупченням бактерій, жиру й плісняви. З часом і без регулярного очищення ваша пральна машина засмітиться залишками мийного засобу та іншим сміттям, і в результаті це стане ідеальним середовищем для поширення грибка. На щастя, є чудовий спосіб виправити цю проблему. Все, що вам знадобиться, оцет та стара зубна щітка.

Що потрібно робити, щоб очистити відсік для порошків у пральній машині:

Залийте оцет у розпилювач. Обприсніть ящик і залиште на 10 хвилин.

За допомогою щітки почистіть ящик.

Розпиліть з пульверизатора воду, щоб змити бруд та залишки оцту.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо під час прання кладуть вологу серветку в барабан пральної машинки. Цей трюк ви точно візьмете на замітку.