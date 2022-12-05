Від нальоту не залишиться сліду: простий, але дієвий трюк миттєво очистить чайник

Для миття чайника потрібний лише один недорогий засіб, до того ж, натуральний

Ми рідко заглядаємо в чайник, тому не завжди пам’ятаємо про його чищення. Однак цей прилад дуже часто використовується, через що усередині з’являється вапняний наліт. На щастя, проблему легко вирішити. Багато хто миє чайник від накипу за допомогою оцту, але є й інший ефективний натуральний засіб.

Якщо не очищати чайник, то згодом вапняний наліт може змінити смак ваших напоїв і стати живильним середовищем для небезпечних бактерій. Зверніть увагу на простий, але дієвий лайфхак, про який пише видання Mirror. Цей трюк за лічені секунди видалить стійкі вапняні відкладення, що накопичилися всередині чайника.

Є багато продуктів, які допомагають легко позбутися нальоту в чайнику, у тому числі спеціальні таблетки для видалення накипу. Але завжди можна використати натуральну альтернативу. Користувальниця TikTok @Lucykalice розкрила швидкий лайфхак, який допоможе вам позбутися стійкого вапняного нальоту на дні чайника, і це коштуватиме вам дешево. Все, що знадобиться – лише лимонний сік.

Що потрібно робити, щоб прибрати вапняний наліт і накип у чайнику:

Налийте трохи лимонного соку. Можете використовувати з пляшки або свіжий, спрацює однаково добре. Сік має покривати дно чайника. Додайте води і дайте чайнику закипіти, а потім залиште на 30 хвилин, поки весь вапняний наліт не зникне. Щоб позбавитися присмаку лимона, знову прокип’ятіть чайник, але вже тільки з водою. Протріть чайник, кришку та основу, на якій він стоїть, щоб прилад був чистим не лише всередині, а й зовні.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відмити носик чайника для заварювання від нальоту. Є один секрет.