Видаляє жирні плями краще за побутову хімію: як зробити засіб для миття посуду з апельсинових кірок

Природний "матеріал" може бути ефективнішим за будь-яку "хімію"

Які тільки лайфхаки не придумають, щоб зробити миття посуду більш економним і ефективним!

Якщо у вас закінчився мийний засіб або, наприклад, ви просто обережно ставитеся до побутової хімії в магазині, ви можете замінити її на саморобний, ефективний і натуральний засіб, зроблений з апельсинових кірок. Він також чудово видаляє жирні плями з кухонного гарнітура, плити, духовки, пише cpykami. На 0,5 л пляшки знадобиться кірка одного апельсина.

Як зробити натуральний засіб для миття посуду

Чистимо кірку апельсинів, перекладаємо у воду і посипаємо содою. Ретельно натираємо кірку, щоб убити бактерії та прибрати залишки воску. Нарізаємо тонкою соломкою. Перекладаємо у пластикову пляшку. У кожну пляшку всипаємо 1 ч. л. соди з гіркою. І заливаємо водою, не до самого горла. Закриваємо кришкою, збовтуємо і ставимо в темне місце на 2-3 доби. Через цей час користуємось засобом.

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