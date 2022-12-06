Геніальний трюк з виготовлення ліхтарика всього з трьох предметів: обійдеться в 30 грн (відео)

Такий ліхтарик працюватиме безперервно як мінімум місяць

В умовах аварійних відключень світла в Україні внаслідок ворожих ударів по об’єктах інфраструктури українцям доводиться знаходити альтернативні способи. Свічок не напасешся, а ціни на автономні прилади освітлення "кусаються". Але не біда, адже можна зробити ліхтарик своїми руками вдома.

Лайфхаком із виготовлення ліхтарика в домашніх умовах поділився користувач TikTok @dmitrover. За його словами, цей довговічний ліхтарик коштуватиме вам лише 30 грн. Українець докладно розповів у відео, що треба робити.

Для створення ліхтарика своїми руками вам знадобляться:

Батарейки звичайного типу АА

Світлодіод білий 5 мм 3 ст. (вольт)

Голка

Що потрібно робити, щоб зробити ліхтарик у домашніх умовах:

Беремо дві батареї в упаковці. Робимо невеликий розріз, як на відео, дістаємо одну батарейку, перевертаємо та вставляємо назад в упаковку.

Довшу ніжку світлодіода вставляємо до батарейки з опуклістю. Коротку – до батарейки з плоскою стороною.

З іншого боку, вставляємо голку в упаковку, як на відео. У такий нехитрий спосіб ви отримуєте перемикач пристрою.

Автор ролика зазначив, що був дуже вражений тим, наскільки добре такий ліхтарик освітлює приміщення. Він рекомендує зробити два такі ліхтарики. Їх можна розмістити над дзеркалом у ванній кімнаті, отримавши непогане освітлення. За словами користувача, такий саморобний ліхтарик може працювати без перерви щонайменше місяць.

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