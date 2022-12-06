Два яких засоби додати в окріп, щоб прочистити засмічення в раковині за секунди: дієвий лайфхак

Є два натуральні очищувачі для прочищення стоків у ванних кімнатах, розчинять будь-який бруд

Забиті стоки можуть вивести з ладу ванні кімнати та кухні. Особливо часто утворюються засмічення у ванних кімнатах. Причин цьому багато, адже трубами стікає волосся, жир і мильна піна. Однак є домашні засоби, які вирішать неприємну проблему.

Якщо засмічена каналізація, необов’язково використовувати сильнодійні хімікати й агресивні відбілювачі. Існує натуральна альтернатива. Для лайфхака з розблокування засмічення в раковині вам потрібні лише окріп, харчова сода і оцет, пише Express.

Виливання окропу в каналізацію – ефективний метод прочищення стоків на кухні та у ванній, оскільки він розчиняє мильну піну й жир, що прилипли до ваших труб. Якщо ж цей прийом не допоміг, то візьміть оцет і соду.

Що потрібно робити, щоб очистити засмічення:

Вилийте гарячу воду в каналізацію, щоб змити та розтопити жир. Змішайте в ємності рівні частини харчової соди з оцтом. Суміш почне шипіти, після чого ви можете просто вилити її в каналізацію і залишити на годину, щоб вона "творила дива". Знову змийте великою кількістю окропу.

Для видалення волосся, яке забило стік, може знадобитися спеціальний трос, він продається в магазині. Якщо такого інструменту під рукою немає, можете спорудити імпровізований трос зі старої металевої вішалки для одягу.

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