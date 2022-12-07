Бюджетний спосіб утеплити вікна взимку: простий, але ефективний трюк (відео)

Зберегти тепло в будинку, а заразом заощадити на рахунках, допоможе один недорогий лайфхак

Існує багато способів утеплити вікна в холодну пору року, але деякі з них вимагають серйозних капіталовкладень, а то й передбачають повну заміну скління. Однак не варто терпіти протяги із вікон, якщо немає зайвих коштів.

Простий лайфхак з утеплення вікон показала користувачка TikTok на акаунті @homediydiary. Трюк виглядає невигадливим, але справді працює. До того ж, вам не доведеться витрачати багато грошей для ізоляції вікна в такий спосіб.

За словами авторки ролика, це бюджетний спосіб додати вторинне скління та ізоляцію до холодних вікон. Особливо ефективно на вікнах із одинарним склінням, зазначається у повідомленні. Однак сама жінка використовувала цей метод для утеплення старих вікон з подвійним склінням. Ключова річ, яка вам знадобиться, плівка для утеплення вікон.

Що потрібно робити, щоб утеплити вікна:

Очистіть вікна та рамку. Все має бути чистим. Обріжте плівку так, щоб відповідала розміру вікна. Використовуйте двосторонню липку стрічку (двосторонній скотч), щоб прикріпити плівку за кути віконної рами. Щільно натягніть плівку, прибравши якнайбільше складок. За допомогою фена просушіть поверхню, покриту плівкою, працюючи зверху донизу. Усі складки на плівці під впливом гарячого повітря вирівняються.

Раніше "Телеграф" розповідав, як утеплити балкон власноруч, а також ми писали про утеплення приватного будинку за допомогою несподіваних матеріалів – звичайних пляшок.