Бюджетний спосіб утеплити вікна взимку: простий, але ефективний трюк (відео)
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Зберегти тепло в будинку, а заразом заощадити на рахунках, допоможе один недорогий лайфхак
Існує багато способів утеплити вікна в холодну пору року, але деякі з них вимагають серйозних капіталовкладень, а то й передбачають повну заміну скління. Однак не варто терпіти протяги із вікон, якщо немає зайвих коштів.
Простий лайфхак з утеплення вікон показала користувачка TikTok на акаунті @homediydiary. Трюк виглядає невигадливим, але справді працює. До того ж, вам не доведеться витрачати багато грошей для ізоляції вікна в такий спосіб.
За словами авторки ролика, це бюджетний спосіб додати вторинне скління та ізоляцію до холодних вікон. Особливо ефективно на вікнах із одинарним склінням, зазначається у повідомленні. Однак сама жінка використовувала цей метод для утеплення старих вікон з подвійним склінням. Ключова річ, яка вам знадобиться, плівка для утеплення вікон.
Що потрібно робити, щоб утеплити вікна:
- Очистіть вікна та рамку. Все має бути чистим.
- Обріжте плівку так, щоб відповідала розміру вікна.
- Використовуйте двосторонню липку стрічку (двосторонній скотч), щоб прикріпити плівку за кути віконної рами. Щільно натягніть плівку, прибравши якнайбільше складок.
- За допомогою фена просушіть поверхню, покриту плівкою, працюючи зверху донизу. Усі складки на плівці під впливом гарячого повітря вирівняються.
Раніше "Телеграф" розповідав, як утеплити балкон власноруч, а також ми писали про утеплення приватного будинку за допомогою несподіваних матеріалів – звичайних пляшок.