Засмічення у раковині буде усунено всього за пару хвилин: реально робочий лайфхак

Для вирішення цієї проблеми знадобиться всього 3 недорогі інгредієнти

Завжди проблематичне явище — засмічення у раковині на кухні або у ванній.

Найчастіше проблема знаходиться глибше — у трубах, пише cpykami. Щоб це перевірити, просто відкрутіть сифон та увімкніть воду. Якщо вона спокійно проходить, але сам сифон чистий, — наша проблема в каналізаційних трубах. Щоб усунути її, можна скористатися реальним робочим способом. За допомогою цього методу засмічення буде усунено за пару хвилин, і вода буде швидко проходити.

Як усунути засмічення в раковині

Заливаємо у склянку 200 мл гарячої води, всипаємо туди 1 ч. л. лимонної кислоти. У раковину засипаємо 3-4 ч. л. соди. Заливаємо засобом для чищення, наприклад, "Азеліт Антижир", щоб сода пішла в злив. Зверху заливаємо склянкою гарячої води із лимонкою. Чекаємо кілька хвилин. Заливаємо у раковину гарячу воду. Все не тільки дуже просто, а й ефективно!

Раніше "Телеграф" розповідав, як почистити раковину до блиску. Звести нанівець жирні розводи, плями та бруд можна лише за допомогою трьох інгредієнтів.