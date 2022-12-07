Як зігріти будинок, не включаючи опалення: 10 геніальних ідей

Є кілька простих хитрощів, які зроблять температуру в житлі трохи вищою

Через аварійні відключення електрики в Україні багато домогосподарств залишаються і без опалення. І якщо ви не встигли утеплити будинок до настання морозів, не поспішайте зневірятися. Завжди можна зігрітися, навіть якщо в будинку вимкнено опалення.

Є щонайменше десять простих, але дієвих лайфхаків, які допоможуть обігріти будинок, не включаючи опалення. Серед них елементарний трюк з духовкою і душем, бюджетна ізоляція вікон і не тільки, розповідає dailystar.

Відкривайте штори у сонячні дні

Коли світить сонце, не втрачайте нагоди пустити природне тепло через вікна. Однак це буде працювати лише в тому випадку, якщо ваші вікна належним чином загерметизовані.

Зашторьте вікно, коли сонце зайде

Як тільки сонце зайде і перестане випромінювати тепло, переконайтеся, що ви закрили всі свої штори, щоб "плюс", який ви отримали від сонячних променів, не пішов так само, як прийшов.

Ізолюйте вікна

Якщо ви запалите свічку або запальничку біля вікна, зможе побачити, чи є тріщини. Як тільки виявите їх у віконній рамі, використовуйте герметик, щоб залатати щілини, це запобігатиме проникненню холодного повітря. Є безліч способів ощадливо утеплити вікна в будинку, починаючи від плівки і закінчуючи піною.

Відчиняйте дверцята душової кабіни

Якщо ви не живете з сусідами по дому, які можуть підглядати за вами в душі, це корисний лайфхак. Замість того, щоб випускати теплу пару через вентиляційний отвір або вікно, нехай вона зігріває решту вашої оселі — просто стежте за вологістю!

Тримайте грілку біля ліжка

Грілка завжди буде найкращим способом зігрітися вночі, але де її зберігати для максимального збереження тепла? Найкраще місце — у ваших ніг.

Залишіть дверцята духовки відчиненими після приготування їжі

Не варто дозволяти теплу вивітрюватися з вашої духовки, адже воно може розповсюджуватися вашою кухнею. Але будьте обережні, духовка має бути вимкнена. Використовувати її як імпровізований радіатор не дуже рентабельно.

Закрийте кімнати, які ви не використовуєте

Чи це гостьова кімната, якою ви ніколи не користуєтеся, чи спальня, в якій ви не опинитеся допізна… Ви ж не хочете, щоб протяги з цих кімнат позбавляли вас дорогого тепла? Тому щільно закрийте двері в ці приміщення.

Використовуйте заглушки для захисту від протягів, щоб зберегти тепле повітря

Обмежувач протягів – зручна штука. Якщо у вас таких немає, ви завжди можете згорнути рушник і покласти "рулетик" під двері.

Захист від протягів під двері

Відсуньте диван від радіатора

Ви можете подумати, що отримаєте більше тепла від радіатора, розташувавши диван поруч із батареєю. Але насправді меблі просто "крадуть" у вас тепло. Тож нехай воно випромінюється назовні, так ви обігрієте всю кімнату.

"Утепліть" тіло

Це очевидна порада, але якщо ви хочете зігрітися у своєму будинку, вам доведеться одягнути светр у приміщенні. Захистіть свої ноги від холодної підлоги, постійно одягаючи шкарпетки, навіть перед сном. Купіть собі пару пухнастих тапочок для додаткового захисту пальців ніг і одягніть затишні спортивні штани.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у разі відключення опалення у будинку можна скористатися саморобним обігрівачем.