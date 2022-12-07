Найпростіший спосіб зробити "вічну свічку" своїми руками: додаткові витрати не потрібні (відео)

Тіктокер поділився оригінальним лайфхаком, щоб свічка горіла довше

В умовах аварійних відключень світла українці запасаються альтернативними джерелами освітлення. Однак навіть якщо ви придбаєте свічок про запас, вони досить швидко згоряють. Але є вихід: за допомогою підручних компонентів зробити свічку своїми руками.

Користувач @dmitrover у TikTok показав, як, за його словами, зробити "вічну свічку". Тіктокер поділився оригінальним лайфхаком, завдяки якому свічка горітиме набагато довше, ніж зазвичай. Ключовий інгредієнт, який вам потрібен, олія.

Відео з незвичайним трюком, який продовжить час горіння свічки, вже набрав понад 100 тисяч переглядів. У коментарях дякують автору за те, що поділився таким нехитрим вивертом.

Як зробити свічку своїми руками:

Обріжте свічку за розміром ємності, яку використовуватимете. Це може бути невелика банка чи навіть стопка. "Приклейте" обрізану свічку на дно банки, розтопивши віск. Для цього скористайтеся запальничкою, наприклад. Візьміть рослинну олію і налийте її майже до рівня гноту. Засвітіть свічку. Згодом віск утворює на поверхні таку собі кришку.

Раніше "Телеграф" розповідав і про інші способи виготовлення свічок у домашніх умовах. Звучить незвично, але чудова свічка вийде з картоплі. Крім того, ви також можете спорудити вдома саморобний обігрівач, який виручить у разі вимкнення опалення.