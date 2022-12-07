Найпростіший спосіб зробити "вічну свічку" своїми руками: додаткові витрати не потрібні (відео)
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Тіктокер поділився оригінальним лайфхаком, щоб свічка горіла довше
В умовах аварійних відключень світла українці запасаються альтернативними джерелами освітлення. Однак навіть якщо ви придбаєте свічок про запас, вони досить швидко згоряють. Але є вихід: за допомогою підручних компонентів зробити свічку своїми руками.
Користувач @dmitrover у TikTok показав, як, за його словами, зробити "вічну свічку". Тіктокер поділився оригінальним лайфхаком, завдяки якому свічка горітиме набагато довше, ніж зазвичай. Ключовий інгредієнт, який вам потрібен, олія.
Відео з незвичайним трюком, який продовжить час горіння свічки, вже набрав понад 100 тисяч переглядів. У коментарях дякують автору за те, що поділився таким нехитрим вивертом.
Як зробити свічку своїми руками:
- Обріжте свічку за розміром ємності, яку використовуватимете. Це може бути невелика банка чи навіть стопка.
- "Приклейте" обрізану свічку на дно банки, розтопивши віск. Для цього скористайтеся запальничкою, наприклад.
- Візьміть рослинну олію і налийте її майже до рівня гноту.
- Засвітіть свічку. Згодом віск утворює на поверхні таку собі кришку.
Раніше "Телеграф" розповідав і про інші способи виготовлення свічок у домашніх умовах. Звучить незвично, але чудова свічка вийде з картоплі. Крім того, ви також можете спорудити вдома саморобний обігрівач, який виручить у разі вимкнення опалення.