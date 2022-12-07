Мікрохвильова піч стане бездоганно чистою за 2 хвилини: який підручний продукт видалить усі стійкі плями від їжі

Усередині мікрохвильової печі має бути порядок, інакше смак і запах вашої їжі може зіпсуватися

Прибирання на кухні включає багато рутинних процесів. Потрібно помити посуд, очистити духовку та плиту, а якщо ви користуєтеся мікрохвильовою піччю – приділити увагу і їй. Якщо не чистити мікрохвильову піч регулярно, у ній можуть накопичуватися плями від їжі, мікроби та бактерії. Однак є ефективний спосіб відмити мікрохвильову піч усередині всього за дві хвилини.

Мікрохвильова піч повинна бути чистою, інакше неприємний запах буде просочуватися в їжу, яку ви там розігріваєте. Один простий лайфхак вирішить проблему із забрудненою мікрохвильовою піччю, передає видання Express. Ключовий продукт, який вам потрібний, звичайний лимон.

Мікрохвильові печі потребують гарного очищення як усередині, так і зовні приладу не рідше одного разу на тиждень. Перед очищенням вимкніть прилад від розетки.

Як очистити мікрохвильову піч за допомогою лимона (лимонного соку):

Видавіть сік половинки лимона в миску, додайте трохи води і поставте в мікрохвильову піч на пару хвилин на повну потужність. Також можна змішати із водою лимонний сік.

Після цього всі плями буде легко прибрати губкою, навіть жир, що в’ївся, і залишки їжі. Невеликий бонус – лимон надасть приємний аромат.

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