Як усунути конденсат на вікнах і вогкість у будинку: шість ефективних способів

Позбутися зайвої вологи в будинку можна навіть за допомогою підручних засобів

З настанням холодів ми рідше провітрюємо будинки, проте це призводить до підвищення рівня вологості через відсутність вентиляції. Надалі це викликає конденсацію, а іноді і загрожує пліснявою, впоратися з якою не так просто. Однак є можливість запобігти утворенню конденсату та вогкості в будинках взимку.

Як пише видання Express, є багато відмінних лайфхаків проти конденсату на вікнах і вогкості в будинку в холодну пору року. Деякі з них вимагають витрат, проте інші реалізуються лише з допомогою підручних засобів.

Заберіть вологу до того, як вона встигне вбратися

Це найпростіший спосіб подолати конденсацію та запобігти появі вогкості. Можете скористатися незвичайними лайфхаками: покласти наповнювач для котячого туалету в носок, зав’язати його і поставити на підвіконня. Також добре працює, якщо помістити туди миску із сіллю.

Впустіть повітря

Який би мінус не був на вулиці, не варто цілодобово тримати вікна зачиненими. Провітрювання будинку, навіть якщо відкривати вікна всього на 20 хвилин на день, може значно зменшити наслідки конденсації та вогкості. Також варто залишати вікна відкритими під час дій, які сприяють волозі, таких як приготування їжі, душ та сушіння одягу. Найкраще привідчиняти вікна вранці.

Придбайте спеціальний пилосос

Якщо засоби дозволяють, то можна інвестувати у так званий віконний пилосос, який бореться з вологою.

Переконайтеся, що житло добре ізольоване

Якщо конденсат є постійною проблемою у вашій оселі, можливо, варто подумати про інвестування в ізоляцію стін будинку. Це збереже тепло, знизить витрати на опалення, запобігає накопиченню конденсату.

Регулюйте температуру у приміщенні

Не варто вмикати опалення лише тоді, коли хочете прогріти кімнату. Краще підтримувати постійну температуру, це запобігає охолодженню поверхонь для утворення конденсату.

Перемістіть кімнатні рослини та меблі

Кімнатні рослини, що стоять на підвіконні, виділяють вологу у повітря. Подумайте про те, щоб усунути їх від вікна в холодні місяці. Якщо можливо, меблі біля зовнішніх стін також повинні бути відсунуті якнайдалі, щоб забезпечити більш вільну циркуляцію повітря.

Раніше "Телеграф" розповідав, що допоможе позбавитися конденсату на вікнах у будинку осушувач, проте є й дешевші альтернативи.