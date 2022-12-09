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Ніколи так не робіть: як зберігати мандарини, щоб вони не згнили завчасно

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Усього одна помилка може коштувати вам фруктів Новина оновлена 09 грудня 2022, 07:58
Усього одна помилка може коштувати вам фруктів. Фото pexels.com

Якщо дотримуватись усіх умов зберігання, фрукти можуть пролежати до пів року

Мандарини — це фрукти, без яких вже неможливо уявити святкування Нового року. Запах цього цитрусу навіює новорічний настрій будь-якої пори року. До речі, з мандаринів виходить надзвичайно смачне варення. Однак сьогодні ми хочемо розповісти вам про помилку у зберіганні "новорічного" цитрусу, через яку фрукти можуть згнити, не доживши до свята.

Оскільки часто господині купують мандарини на Новий рік заздалегідь, щоб після уникнення стовпотворінь у магазинах, потрібно забезпечити їм правильне зберігання, інакше до курантів фрукт не долежить. Що категорично не можна робити з мандаринами, пише портал "Смачно+".

Як не можна зберігати мандарини

Багато хто зберігає мандарини разом із апельсинами, адже вони "родичі". Однак це помилкове судження, і ці цитруси потребують різних умов. Їх рекомендується тримати окремо. Інакше один із видів продуктів почне дуже швидко гнити.

Крім того, мандарини не варто тримати в поліетиленових пакетах і укладати один на одного більше, ніж у три ряди.

Раніше "Телеграф" розповідав, де не можна зберігати картоплю, інакше коренеплід почне швидко проростати.

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#Мандарини #Лайфхак