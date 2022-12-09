Що потрібно зробити з бананами, щоб вони не ставали коричневими надто швидко: простий лайфхак

Підручний кухонний предмет "врятує" банани від швидкого почорніння

Щоб овочі та фрукти довше залишалися свіжими та хрусткими, потрібно правильно їх зберігати. Якщо говорити про банани, то цей продукт іноді занадто швидко стає м’яким, а колір із жовтого переходить у коричневий і навіть чорний. Однак є невеликий прийом, який може уповільнити цей процес, щоб ви встигли з’їсти смачний і в міру м’який фрукт.

Про лайфхак зі зберігання бананів повідомляє видання Express. Для цього трюку вам знадобиться простий і недорогий предмет, який, мабуть, є на вашій кухні. Йдеться про звичайну поліетиленову плівку.

Нехитрий спосіб зберігання бананів уповільнює процес дозрівання плодів. Ось, що потрібно зробити з щойно купленою зв’язкою бананів: розділіть її на окремі банани і оберніть невеликий відрізок поліетиленової плівки навколо кожного стебла. Виявляється, поліетиленова плівка допоможе утримати речовину етилен, це газ, який частково викликає процес дозрівання багатьох фруктів, зокрема бананів. Поліетиленова плівка вловлює газ і запобігає його розповсюдженню на інші частини фруктів.

Чому банани мають бути розділені, щоб це працювало? Коли банани з’єднані стеблом, це може призвести до того, що банани дозріють швидше, ніж якби кожен плід зберігався окремо. Якщо в гроні є два банани, які дозрівають швидше, вони поширять етиленовий газ на інші фрукти у зв’язці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що свої нюанси зберігання є і для мандаринів. Якщо дотримуватися всіх умов, фрукти можуть пролежати до півроку.