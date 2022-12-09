Пральна машинка більше не смердітиме затхлістю і пліснявою: геніальний трюк з одним підручним засобом

Позбутися неприємного запаху пральної машини можна за допомогою недорого кухонного предмета

Ми користуємося пральною машиною дуже часто, через що іноді з’являється неприємний запах затхлості та плісняви. Сморід з барабана може бути викликаний поєднанням цвілі, грибка і бактерій. Інші причини – попадання волосся та залишків мийних засобів у прокладку, ущільнення, труби та дозатор порошку. Жахливий "аромат" потрібно прибрати якнайшвидше, тим більше, зробити це просто

Є відмінне побутове рішення для видалення неприємних запахів із пральних машин, пише Express. Можливо те, що вам знадобиться для лайфхака, вже є у вас вдома і зберігається на кухні. Йдеться про капсули для посудомийної машини.

Так, якщо з вашої пральної машини виходить жахливий запах, одяг після прання також може неприємно пахнути. Але пара таблеток для посудомийної машини під час гарячого циклу прання очистить усі труби в ході зливу води.

Алгоритм очищення неймовірно простий: помістіть дві капсули для посудомийної машини під час прання за 90 градусів. Так можна робити раз на місяць, щоб побутовий прилад мав свіжий аромат.

Неприємний запах може з’являтися не тільки в машинці, а й загалом у ванній або туалеті. Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко та ефективно побороти сморід навіть без агресивних хімічних освіжувачів. А також ми писали, навіщо класти в пральну машину вологу серветку під час прання – цікавий лайфхак.