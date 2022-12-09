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Пральна машинка більше не смердітиме затхлістю і пліснявою: геніальний трюк з одним підручним засобом

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Машинка періодично потребує чищення
Машинка періодично потребує чищення. Фото lifehacker.ru

Позбутися неприємного запаху пральної машини можна за допомогою недорого кухонного предмета

Ми користуємося пральною машиною дуже часто, через що іноді з’являється неприємний запах затхлості та плісняви. Сморід з барабана може бути викликаний поєднанням цвілі, грибка і бактерій. Інші причини – попадання волосся та залишків мийних засобів у прокладку, ущільнення, труби та дозатор порошку. Жахливий "аромат" потрібно прибрати якнайшвидше, тим більше, зробити це просто

Є відмінне побутове рішення для видалення неприємних запахів із пральних машин, пише Express. Можливо те, що вам знадобиться для лайфхака, вже є у вас вдома і зберігається на кухні. Йдеться про капсули для посудомийної машини.

Так, якщо з вашої пральної машини виходить жахливий запах, одяг після прання також може неприємно пахнути. Але пара таблеток для посудомийної машини під час гарячого циклу прання очистить усі труби в ході зливу води.

Алгоритм очищення неймовірно простий: помістіть дві капсули для посудомийної машини під час прання за 90 градусів. Так можна робити раз на місяць, щоб побутовий прилад мав свіжий аромат.

Неприємний запах може з’являтися не тільки в машинці, а й загалом у ванній або туалеті. Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко та ефективно побороти сморід навіть без агресивних хімічних освіжувачів. А також ми писали, навіщо класти в пральну машину вологу серветку під час прання – цікавий лайфхак.

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