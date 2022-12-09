Чим протерти вікно, щоб уранці не накопичувався конденсат: несподіваний трюк

Один підручний засіб вирішить неприємну проблему із зайвою вологою в будинку

З настанням холодів у будинках часто загострюється проблема кондесата на вікнах, яка може спричинити розвиток цвілі. Однак є можливість уникнути зайвої вологи. Дуже легко, швидко і дешево зробити так, щоб вікна взимку не запітніли.

Про лайфхак із боротьби з конденсатом на вікнах пише видання Mirror. Вам лише потрібно протерти вікна особливим розчином, ключовий інгредієнт, ймовірно, знаходиться на вашій кухні. Йдеться про засіб для миття посуду.

Мильна вода відмінно захищає вікна від конденсату цієї зими. Використовуючи краплю рідини для миття посуду, ви зможете створити такий собі бар’єр на склі, який не дасть накопичуватися воді.

Що потрібно робити, щоб позбавитися конденсату на вікнах:

Нанесіть на щільну тканину мікрофібри невелику краплю рідини для миття посуду. Засобу має бути зовсім небагато, щоб забезпечити тонкий шар та не забруднити вікно.

Поступово утріть мийне по всій поверхні скла.

Ви будете здивовані, як чудово цей трюк запобігає конденсату і ніби відштовхує воду!

Раніше "Телеграф" писав і про інші способи видалення конденсату на вікнах та вогкості в будинку. Один із лайфхаків передбачає використання таких підручних засобів, як сіль або харчова сода. Також допоможуть знизити рівень вологості у вашій оселі деякі кімнатні рослини.