Від жирної плями не залишиться і сліду: як випрати улюблену річ без зайвих витрат

З жиром на речах чудово справляється один досить незвичайний засіб

Ну всяке в житті буває, і таке, що ви посадили на кофту або штани жирна пляма теж. Особливо якщо у будинку є діти, то така ситуація більш ніж "стандартна". Щоб плями вас більше не турбували, радимо вам вивчити кілька народних лайфхаків. Більш того, такі знання допоможуть відіпрати практично будь-яку пляму.

Як зазначає портал "Смачно+", позбутися жирної плями на улюбленій сорочці можна буквально за дві секунди. І потрібна для цього — крейда.. З його допомогою можна уникнути зайвих витрат і не викидати ті речі, які були забруднені.

Як випрати жир з речей за допомогою крейди

Все дуже просто: розкришіть крейду та засипте отриманою масою місце забруднення. Залишіть на кілька годин. А потім випрати одяг у звичайному режимі.

Від прикрого непорозуміння не залишиться сліду, а тканина буде як нова. Метод працює тільки на свіжих мітках, зі старими ж доведеться вдатися до інших процедур.

Раніше "Телеграф" писав, що досвідчені господині також використовують оцет під час прання. Цей продукт не тільки входить до складу саморобного кондиціонера для білизни, а й забезпечить приємний запах випраним речам.