Як швидко випрати махровий рушник: засіб, який поверне білизну білизну

Ваші рушники будуть виглядати, ніби ви їх щойно купили

Якими б якісними та красивими не були махрові рушники, згодом вони втрачають свій колишній блиск, а особливо якщо вони світлі. Як прати махрові рушники, щоб вони були м’якими, ми вже писали, а тепер хочемо розповісти, як повернути їм первозданну білизну.

Як зазначає видання "Смачно+", такий спосіб прання не зробить рушники жорсткими. Тому такий спосіб можна спокійно використовувати.

Як повернути махровим рушникам білизну

У десяти літрах гарячої води розчиніть три столові ложки перекису водню. Туди ж додайте одну чайну ложку нашатирного спирту і добре перемішайте.

Потім рушники опустіть у цей розчин, поставте місткість на вогонь та доведіть рідину до кипіння. Після цього протримайте вироби в каструлі протягом пів години.

Після такої маніпуляції рушники мають посвітлішати. Далі їх потрібно промити будь-яким зручним способом.

Раніше "Телеграф" писав, що потрібно покласти в пральну машинку, щоб очистити її до блиску і витягнути весь бруд одним махом.