Як висушити взуття: проста хитрість без використання газети

Іноді недостатньо навіть звичайного радіатора

Характерна для зими сльота небезпечна для взуття. Цього сезону воно моментально стає промоклим. Щоб висушити взуття, зазвичай не потрібно вигадувати чогось надприродного, проте є нюанси.

Наприклад, на батареї може не бути місця для сушіння, а газети, які вбирають вологу в чоботях, можуть просто закінчитися. Якщо іншого виходу немає, то в такій ситуації можуть стати у пригоді старі шкарпетки і звичайний наповнювач для котячого лотка. Про це пише belnovosti.

Як висушити взуття без батареї

Насипаємо гранули в шкарпетки і розміщуємо їх у мокрих кросівках, чоботях або черевиках. Перевіряємо через пару годин, взуття повинне вже бути сухим. Крім того, наповнювач зможе заодно прибрати і неприємний запах.

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