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Як висушити взуття: проста хитрість без використання газети

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Як висушити взуття, якщо на батареї немає місця Новина оновлена 10 грудня 2022, 17:36
Як висушити взуття, якщо на батареї немає місця. Фото mentoday

Іноді недостатньо навіть звичайного радіатора

Характерна для зими сльота небезпечна для взуття. Цього сезону воно моментально стає промоклим. Щоб висушити взуття, зазвичай не потрібно вигадувати чогось надприродного, проте є нюанси.

Наприклад, на батареї може не бути місця для сушіння, а газети, які вбирають вологу в чоботях, можуть просто закінчитися. Якщо іншого виходу немає, то в такій ситуації можуть стати у пригоді старі шкарпетки і звичайний наповнювач для котячого лотка. Про це пише belnovosti.

Як висушити взуття без батареї

Насипаємо гранули в шкарпетки і розміщуємо їх у мокрих кросівках, чоботях або черевиках. Перевіряємо через пару годин, взуття повинне вже бути сухим. Крім того, наповнювач зможе заодно прибрати і неприємний запах.

Раніше "Телеграф" розповідав, як одягатися взимку, щоб не мерзнути. Багатошаровість допоможе зігрітися, але потрібно знати кілька нюансів.

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#Взуття #Лайфхак