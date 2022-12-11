Як позбутися конденсату на вікнах взимку: способи, які реально діють

Допоможуть впоратися з вологою на підвіконні сіль і не лише

Конденсат може покривати вікна протягом усієї зими, тому що при коливанні температур вологість у приміщенні підвищується. Вирішити цю проблему можна не лише за допомогою кімнатних рослин, які "заважають" плісняві, а й використовуючи інші способи.

Конденсат не просто псує зовнішній вигляд вікон — через нього утворюється чорна пліснява, небезпечна для дорослих та дітей, пише Ukr.Media. Якщо набридло щодня протирати запітнілі вікна ганчіркою, ознайомтеся з декількома порадами щодо позбавлення конденсату на вікнах.

Як позбутися конденсату на вікнах

Не сушіть випрані речі в будинку. Волога, що випаровується, осідає на склі і швидко перетворюється на конденсат. Якщо немає іншого виходу (балкона або сушарки), то намагайтеся сушити одяг в одній маленькій кімнаті, а потім прогрівати його. Кімнатні рослини — збирачі вологи. Чим більше їх в одному місці, тим вища там вологість. Не тримайте рослини на підвіконні, перемістіть їх усередину кімнати та окремо один від одного.

Як позбутися конденсату за допомогою солі

Звичайна сіль чудово вбирає в себе вологу. Просто поставте невелику ємність із сіллю біля вікна. Якщо з часом вона затвердіє, поставте сіль у мікрохвильову піч на пару хвилин, щоб підсушити.

Якщо через конденсат на вікнах у будинку завелася пліснява, то треба діяти негайно. Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко позбутися чорного грибка на вікнах.