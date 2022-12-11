Навіщо класти в бачок унітазу зубну пасту: ви будете здивовані результатом

Незвичайний спосіб, як зробити так, щоб ваш санвузол пахнув

Забрати неприємний запах у туалеті завдання досить просте — придбати освіжувач, проте можна це зробити і без зайвих витрат на побутову хімію. Наприклад освіжити ванну і санвузол може рослинна олія, звичайний шматок мила і навіть мийний засіб для посуду — все це завжди є у вашому будинку. Однак це ще не всі варіанти.

Виявляється зробити так, щоб туалет пахнув і без освіжувача можна кинувши в бачок з унітазом один засіб, яким кожен з нас щодня користується. І це зубна паста. Як вона працює, пише портал "Смачно+".

Як освіжити туалет зубною пастою

Все досить просто: щоб надає свіжість сантехніці в бачок унітазу, потрібно покласти тюбик зубної пасти, в якому заздалегідь зробити маленькі дірочки. Таким чином засіб для гігієни порожнини рота буде працювати як освіжувач.

Однак не варто забувати, що це тільки маскує забруднення і регулярне прибирання туалету робити все ж таки доведеться.

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