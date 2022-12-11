З яким засобом протерти підлогу у ванній кімнаті, щоб позбавитися неприємного запаху: несподіваний лайфхак

Жодна агресивна хімія не потрібна, підтримати гігієну можна і за допомогою підручних засобів

Ванна кімната й туалет – місце в будинку, де найчастіше можуть з’являтися неприємні запахи. Особливо якщо у вас живуть домашні вихованці. Сморід від того ж котячого лотка може заповнити кімнату, але є можливість впоратися із цією проблемою.

Лайфхак, який видалить сморід із ванної кімнати і зробить підлогу чистою, публікує видання Mirror. Для цього вам потрібен один підручний продукт, можливо, цей гігієнічний засіб вже стоїть на одній із полиць.

Йдеться про піну для гоління. Як не дивно, але цей засіб може стати в нагоді в прибиранні будинку і замінити дорогі побутові хімікати. Просто вимийте підлогу з додаванням невеликої кількості піни для гоління. Вона видалить усі небажані запахи. Цей трюк працює найкраще, коли піна для гоління залишається на ураженій ділянці не менше півгодини, перш ніж її змити. Також можна залишити її на ніч, щоб отримати найкращі результати.

Раніше "Телеграф" розповідав, як почистити злив та засмічення в раковині. Є підручні продукти, які впораються із проблемою за лічені хвилини. А також ми писали, що потрібно додати в пральну машину, щоб позбутися запаху плісняви та затхлості.