Наліт зникне на очах: ефективний спосіб, як відбілити емальовану каструлю

Відмити каструлю від нальоту дуже легко, знаючи цю хитрість

Хоча б одна емальована каструля, напевно, є в кожному будинку. І кожна господиня, яка нею користується, знає її головний мінус — згодом вона втрачає свій "товарний" вигляд і обростає темним нальотом, що виникає від регулярного використання посуду. Однак цю проблему дуже легко вирішити, якщо знати кілька хитрощів.

Як повідомляє портал "Смачно+", досвідченіші домогосподарки знають, що терти такий посуд марно, а от якщо приготувати один розчин, то каструля знову засяє чистотою. Щобільше, спосіб менш енерговитратний, а головне — дуже ефективний.

Як очистити емальовану каструлю від нальоту

Налийте в каструлю воду і додайте трохи рідини для миття посуду. Все це поставте на плиту. Після того як розчин закипить, зменште вогонь і залиште суміш трохи вирувати. Потім ретельно вимийте посуд у гарячій воді.

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