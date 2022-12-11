Наліт зникне на очах: ефективний спосіб, як відбілити емальовану каструлю
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Відмити каструлю від нальоту дуже легко, знаючи цю хитрість
Хоча б одна емальована каструля, напевно, є в кожному будинку. І кожна господиня, яка нею користується, знає її головний мінус — згодом вона втрачає свій "товарний" вигляд і обростає темним нальотом, що виникає від регулярного використання посуду. Однак цю проблему дуже легко вирішити, якщо знати кілька хитрощів.
Як повідомляє портал "Смачно+", досвідченіші домогосподарки знають, що терти такий посуд марно, а от якщо приготувати один розчин, то каструля знову засяє чистотою. Щобільше, спосіб менш енерговитратний, а головне — дуже ефективний.
Як очистити емальовану каструлю від нальоту
- Налийте в каструлю воду і додайте трохи рідини для миття посуду. Все це поставте на плиту.
- Після того як розчин закипить, зменште вогонь і залиште суміш трохи вирувати.
- Потім ретельно вимийте посуд у гарячій воді.
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