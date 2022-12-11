Що потрібно розпорошити на вікна, щоб позбутися плісняви: трюк із саморобним розчином

Прибрати грибок можна навіть без використання їдкої хімії

У холодну пору року навколо вікон часто накопичується конденсат, а разом з ним і розростається пліснява. Але не поспішайте бігти за дорогими хімікатами. Лише потрібно розпорошити на вікна особливий саморобний розчин: він запобігає повторній появі плісняви. Плюс у тому, що всі інгредієнти для саморобного засобу є натуральними і досить дешевими.

Якщо ви виявили плісняву на вікні, жалюзі та ролетах через конденсат і вогкість на підвіконні, то скористайтеся одним ефективним лайфхаком. Ключовий інгредієнт, який уб’є спори грибка раз і назавжди, ізопропіловий спирт, пише видання Express.

Так, ізопропіловий спирт є потужною антимікробною речовиною, яка зустрічається в природі й часто використовується для стерилізації інструментів та тканин. Перед використанням ізопропілового спирту слід протестувати його на невеликій ділянці, оскільки він може пошкодити певні поверхні, такі як пофарбовані та покриті лаком, включаючи оброблену деревину. Необхідно використовувати в рівних частинах ізопропіловий спирт та теплу воду.

Що потрібно робити, щоб позбутися цвілі за допомогою ізопропілового спирту та теплої води:

Змішайте інгредієнти в пульверизаторі й просто розпорошіть на запліснілу поверхню. Залишіть на 10 хвилин.

Протріть губкою.

Для закріплення результату ви можете додатково обробити вікно ще одним розчином. Засіб включає 10 крапель гвоздикової олії, 10 крапель олії чайного дерева і 100 мл оцту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які є методи боротьби із конденсатом на вікнах у будинку.