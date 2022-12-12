Прибрати подряпини з посуду з нержавіючої сталі допоможе всього один засіб: ви будете здивовані

Найпростіший спосіб без зайвих витрат

Кожна господиня знає, що посуд з нержавіючої сталі дуже зручний і практичний, проте через частого використання, а якщо ще й необережного, то він поступово втрачає свій "товарний" вигляд. На ній може з’являтися наліт чи подряпини. Як позбудеться накипу ми вже писали раніше, а тепер хочемо звернути увагу на спосіб боротьби з подряпинами.

Як повідомляє портал "Смачно+", розв'язання проблеми — це не купівля нової каструлі, і з подряпинами легко впорається своїми руками. Для цього знадобиться лише один засіб, який кожен знайде у своїй ванній кімнаті. І це – зубна паста.

Як позбутися подряпин на посуді з нержавіючої сталі

Візьміть м’яку губку та зубну пасту. Після цього вимийте посуд м’яким мийним засобом і просушіть. Потім нанесіть на ватяний диск трохи білої зубної пасти і акуратно потріть пошкоджені ділянки вздовж довжини подряпин, рухаючись від центру до країв.

Потім протріть це все м’якою тканиною і дайте посуду висохнути. Потім знову нанесіть засіб, щоб заповнити нерівності.

Раніше "Телеграф" розповідав, який простий та дешевий компонент допоможе відмити від жиру поверхні на кухні. Цей засіб, швидше за все, вже є у вашому домі.