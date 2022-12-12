Для чого наші бабусі клали у взуття мило: корисна хитрість узимку
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Це крутий трюк, який вирішить одну із головних зимових проблем
Практично кожен стикається з такою проблемою, як неприємний запах із взуття, яке ви знімаєте після прогулянки. Особливо ця проблема загострюється в осінньо-зимовий період.
На щастя, цю "смердючу" неприємність дуже просто вирішити, причому без особливих зусиль і грошових витрат. Достатньо скористатися одним методом, який дуже добре відомий старшому поколінню, пише belnovosti. Нам знадобиться лише туалетне мило і час.
Як позбутися неприємного запаху в зимовому взутті
Просушуємо перед сном чоботи, черевики або кросівки. Потім кладемо в кожному з них невеликий шматочок звичайного мила. Стануть у пригоді і обмилки. Залишаємо так до наступного ранку. Завдяки цьому простому способу від аромату, що відштовхує, не залишилося і сліду.
Раніше "Телеграф" розглянув прості рекомендації щодо сушіння взуття, які допоможуть врятувати і бюджет, і ваші ноги.