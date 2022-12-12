Для чого наші бабусі клали у взуття мило: корисна хитрість узимку

Це крутий трюк, який вирішить одну із головних зимових проблем

Практично кожен стикається з такою проблемою, як неприємний запах із взуття, яке ви знімаєте після прогулянки. Особливо ця проблема загострюється в осінньо-зимовий період.

На щастя, цю "смердючу" неприємність дуже просто вирішити, причому без особливих зусиль і грошових витрат. Достатньо скористатися одним методом, який дуже добре відомий старшому поколінню, пише belnovosti. Нам знадобиться лише туалетне мило і час.

Як позбутися неприємного запаху в зимовому взутті

Просушуємо перед сном чоботи, черевики або кросівки. Потім кладемо в кожному з них невеликий шматочок звичайного мила. Стануть у пригоді і обмилки. Залишаємо так до наступного ранку. Завдяки цьому простому способу від аромату, що відштовхує, не залишилося і сліду.

Раніше "Телеграф" розглянув прості рекомендації щодо сушіння взуття, які допоможуть врятувати і бюджет, і ваші ноги.