Як без зайвих зусиль почистити гранат: напрочуд простий трюк (відео)

Ви будете шкодувати, що не знали про цей лайфхак з гранатом раніше

Багато овочів і фруктів важко очищаються від шкірки і поділяються на часточки. Однак деякі хитрощі допоможуть спростити процес. Якщо авокадо миттєво перетворюється на рівні кубики за допомогою одного кухонного предмета, то почистити гранат і відокремити зерна допоможе миска з водою.

Лайфхак, який допоможе швидко та легко почистити гранат, розповідає блог iren.lazun у Instagram. Трюк неймовірно простий, а алгоритм очищення плоду буде зрозумілий кожному. Цей спосіб варто взяти на замітку.

Як швидко почистити гранат і відокремити зерна від шкірки:

Беремо гострий ніж, за допомогою якого робимо надрізи по колу у верхній частині плода. Знімаємо шапочку граната, як показано у відео. Робимо поздовжні розрізи. Після цього плід легко розділяється на часточки. Поміщаємо фрукт в миску з холодною водою і там чистимо. Усі перетинки випливуть на поверхню, а зерна залишаться на дні. Переливаємо рідину з миски через сито до іншої ємності, щоб відібрати зерна граната.

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