На плісняву не залишиться й натяку: фантастичний лайфхак із двома підручними засобами
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Впоратися з небажаним грибком можна навіть без агресивної хімії
Цвіль може з’являтися в будинку через надмірну вологість, низькі температури і відсутність вентиляції, часто вона "слідує" за конденсатом на вікнах. Зазвичай виникає у ванних кімнатах та на кухнях, де більше вологи від чайників, душових, ванн, кранів і пари. Проте впоратися із проблемою можна лише за допомогою натуральних та доступних засобів.
На плісняву не тільки неприємно дивитися, а й може бути небезпечно для самопочуття, особливо якщо у когось із членів сім’ї є алергія. Тому варто якнайшвидше позбутися грибка в оселі. У цьому допоможе простий лайфхак, пише Express. Все, що потрібно, вже у вас є — оцет і сода.
Як позбутися цвілі в будинку за допомогою оцту:
- Приготуйте суміш бури (тетраборат натрію), теплої води та оцту. Нанесіть на поверхню, що постраждала, і залиште на 60 хвилин, посипавши великою кількістю харчової соди.
- Потріть місце з цвіллю і витріть чистою ганчіркою.
Як прибрати спори грибка за допомогою харчової соди:
- Насипте харчову соду на необхідну поверхню і залиште на годину.
- Через годину потріть пляму щіткою з твердою щетиною і зітріть залишки соди, обов’язково промийте ділянку мильною водою або оцтово-водним розчином, щоб видалити залишки плісняви.
- Перед використанням дайте поверхні повністю висохнути.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що є ще один дієвий народний метод проти цвілі. Він включає використання етилового або нашатирного спирту.