Чому не можна чистити деякі мийки оцтом: названо важливий нюанс

При чищенні раковин слід пам’ятати про ряд правил

Ми миємо в кухонній раковині посуд, але саму мийку очистити іноді забуваємо. Хоча це можна зробити навіть без використання побутових хімікатів. Той же оцет чудово справляється з чищенням раковини, проте важливо враховувати, з якого матеріалу вона виготовлена.

Навести лад із кухонною мийкою можна лише за допомогою натуральних інгредієнтів, таких як оцет або лимонна кислота. Лайфхак неймовірно ефективний, але не підійде для деяких раковин, повідомляє видання Express.

Так, для видалення вапняного нальоту з мийки відмінно підходить оцет. Лимонна кислота також є прекрасним натуральним засобом для видалення вапняних відкладень. І оцет, і лимонна кислота діють як природні засоби, що дезінфікують, і можуть боротися з відкладеннями вапняного нальоту завдяки високому рівню кислотності.

Оцет можна використовувати на мийках з емалі, кераміки та нержавіючої сталі. Що потрібно робити, щоб очистити мийку: просто нанесіть невелику кількість засобу на губку і потріть добре раковину, промийте кілька разів водою. З іншого боку, лимонна кислота не повинна використовуватися на натуральному камені або мармурі, оскільки вона може спричинити корозію. Перед використанням будь-якої речовини для очищення, важливо протестувати рідину на невеликій ділянці, перш ніж продовжити.

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