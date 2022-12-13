Як видалити іржу з унітазу без зусиль: всього два інгредієнти забезпечать білизну на місяці

Від забруднень легко позбутися, якщо знати про цей простий і дешевий спосіб чищення

Практично всім господиням знайома проблема жорсткості води. Саме через неї на унітазі та іншій сантехніці дуже часто залишаються жовті смуги іржі.

Щоб прибрати ці неприємні розводи і зробити унітаз чистим і сяючим, часто доводиться закуповуватись засобами побутової хімії, які коштують, скажімо, зовсім недешево. Однак є спосіб, що допоможе повернути білизну унітаза без зусиль домашніми засобами, пише Ukr.Media.

Як видалити жовті розводи в унітазі

Беремо з кухні 200 мл оцту (9%) та одну столову ложку соди. Оцет слід трохи підігріти на плиті – це головний секрет цього методу. Тільки не доводимо до кипіння. Потім підігрітий оцет змішуємо з содою і наносимо масу на іржу. Залишаємо у такому вигляді на три години. Потім тільки спускаємо воду і насолоджуємось чистотою унітаза!

Раніше "Телеграф" писав, як позбутися нальоту в унітазі. Все, що знадобиться, гарантовано вже є у вас вдома.