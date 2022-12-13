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Ванна знову стане білою, якщо помити її одним фруктом: і це не лимон

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Як відмити ванну до блиску
Як відмити ванну до блиску. Фото pexels.com

Завдяки цьому лайфхаку, ванна не тільки сяятиме, а й пахне.

Оскільки ванна має "особливість" з часом жовтіти, важливо підтримувати її чистоту. А миття ванни агресивними хімічними засобами – завдання не з найприємніших, та й небезпечних. А якщо скористатися народними методами?

Як повідомляє портал "Смачно+", на допомогу у відбілюванні ванної вам прийдуть два простих продукти: кухонна сіль та апельсин. Як це працює – читайте далі.

Як повернути ванні колишню білизну

  • Апельсин розріжте навпіл. Одна половинка потрібна для роботи, а друга може поласувати.
  • Натріть ванну апельсином, потім посипте поверхню сіллю. Краще брати таку спецію, в якій немає великих частинок, щоб вони не подряпали покриття сантехніки. Потрібно приблизно пів склянки.
  • Залиште цю суміш на деякий час, а потім приступіть до очищення губкою або щіткою.
  • Після змийте сік та сіль теплою водою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як почистити злив та засмічення в раковині. Є підручні продукти, які впораються із проблемою за лічені хвилини. А також ми писали, що потрібно додати в пральну машину, щоб позбутися запаху плісняви та затхлості.

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#Прибирання #Ванна #Лайфхак