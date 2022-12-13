Ванна знову стане білою, якщо помити її одним фруктом: і це не лимон
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Завдяки цьому лайфхаку, ванна не тільки сяятиме, а й пахне.
Оскільки ванна має "особливість" з часом жовтіти, важливо підтримувати її чистоту. А миття ванни агресивними хімічними засобами – завдання не з найприємніших, та й небезпечних. А якщо скористатися народними методами?
Як повідомляє портал "Смачно+", на допомогу у відбілюванні ванної вам прийдуть два простих продукти: кухонна сіль та апельсин. Як це працює – читайте далі.
Як повернути ванні колишню білизну
- Апельсин розріжте навпіл. Одна половинка потрібна для роботи, а друга може поласувати.
- Натріть ванну апельсином, потім посипте поверхню сіллю. Краще брати таку спецію, в якій немає великих частинок, щоб вони не подряпали покриття сантехніки. Потрібно приблизно пів склянки.
- Залиште цю суміш на деякий час, а потім приступіть до очищення губкою або щіткою.
- Після змийте сік та сіль теплою водою.
Раніше "Телеграф" розповідав, як почистити злив та засмічення в раковині. Є підручні продукти, які впораються із проблемою за лічені хвилини. А також ми писали, що потрібно додати в пральну машину, щоб позбутися запаху плісняви та затхлості.